اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهلال الأحمر: غزة تعانى أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعدات

السبت، 28 أكتوبر 2023 05:56 م
الهلال الأحمر: غزة تعانى أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعدات غزة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن ما تم إدخاله لغزة من مساعدات ضئيل جدًا، مقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني أسوأ كارثة إنسانية.
 
وفي مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، طالبت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أهمية تأمين إدخال المساعدات للقطاع الذي يعاني أسوأ وأعنف قصف.
 
ورأت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة.
 
كما أشادت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر المصري، بدور الهلال الأحمر المصري والقائمين عليه، مؤكدة أنه يقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.
 
 
 






صافرات الإنذار

تل أبيب

حماس

رشقة صاروخية

الاعتقالات

معتقل

القدس

الضفة الغربية

سجون الاحتلال

القاهرة الإخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة