المجلس المصري للشئون الخارجية يدعو لتنفيذ القرار المؤيد لهدنة إنسانية بغزة

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أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، ضرورة العمل فورًا على تضافر الجهود من أجل تنفيذ مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية وصوتت لصالحه 120 دولة عضو بالأمم المتحدة، والمؤيد لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة.

وندد العرابي - في بيان اليوم السبت - بموقف الدول المؤيدة لدولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وتقتل المدنيين الأبرياء قائلًا: "يبدو إننا أمام عالم يفتقد الحكمة والإنسانية، ويبدو أن دروس الماضي لم تستوعب، ولا يوجد تقدير لحجم ما سينتج عنه الاجتياح البري وما سنشهده من اتساع لرقعة المواجهات".

وحذر السفير العرابي من أن الاجتياح البري لقطاع غزة ليس في صالح أحد بما فيهم إسرائيل؛ إذ سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وسيشعل المنطقة وقد تدخل أطراف أخرى الصراع؛ مما سيزيد الأمور تعقيدًا وسيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.

وناشد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية الدول الكبرى والدول الإقليمية المؤثرة إلى التدخل فورًا لوقف اجتياح إسرائيل لقطاع غزة الذي سيؤدي بلا شك إلى "مجازر وبحور من الدماء"؛ مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.