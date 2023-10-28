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"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:52 م
"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة تل ابيب
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. 

وكانت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن عدة أشخاص أصيبوا إثر صواريخ أطلقت من قطاع غزة، استهدفت "تل أبيب"، فضلا عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في ريشون ليتسيون، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "تم نقل عامل أجنبي إلى مستشفى أساف هروفيه في حالة متوسطة مصابا بشظايا في الصدر والأطراف بعد سقوطه في منطقة زراعية في مدينة ريشون لتسيون."

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن قصف تل أبيب جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.







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