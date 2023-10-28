اليوم السابع
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الطرق والكبارى: سيول بالمنطقة التاسعة بطريق سفاجا / قنا وغلق اتجاه مرورى

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:48 م
الطرق والكبارى: سيول بالمنطقة التاسعة بطريق سفاجا / قنا وغلق اتجاه مرورى سيول
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه في تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه  ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .
 
وأشار بيان الهيئة إلى إنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر وإطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين 
 
 
كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.
 
 






الهيئة العامة للطرق والكبارى

سيول

طريق سفاجا قنا

قنا سفاجا

سفاجا قنا




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