الطرق والكبارى: سيول بالمنطقة التاسعة بطريق سفاجا / قنا وغلق اتجاه مرورى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه في تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .
وأشار بيان الهيئة إلى إنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر وإطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين
كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.
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