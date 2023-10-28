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الصحة العالمية: انقطاع الكهرباء فى قطاع غزة يصعب الوصول للجرحى

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:44 ص
الصحة العالمية: انقطاع الكهرباء فى قطاع غزة يصعب الوصول للجرحى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن انقطاع الكهرباء بغزة يصعب الوصول للجرحى، موضحة أنه لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت "الصحة العالمية": ما زلنا لا نستطيع التواصل مع موظفينا في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

 







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