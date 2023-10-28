السنوار: جاهزون لصفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن أسرانا بسجون الاحتلال

كتب: أحمد جمعة

أكد️ قـائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي مقابل الإفراج عن جميع الأسرى التى لدى الفصائل، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.