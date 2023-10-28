اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى: شعبنا يتعرض لمذابح وإبادة جماعية فى غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 07:32 م
الرئيس الفلسطينى: شعبنا يتعرض لمذابح وإبادة جماعية فى غزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن
الأمير نصرى

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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: تمر قضيتنا اليوم فى ظروف غاية فى الدقة والصعوبة حيث يتعرض شعبنا فى غزة لحرب إبادة جماعية، ومذابح ترتكبها قوات الإحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
 
أضاف محمود عباس ابو مازن خلال بث أجرته قناة "القاهرة الإخبارية": قمنا منذ اللحظة الأولى ببذل جهودنا، وأجرينا إتصالات واسعة مع العديد من زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمة القاهرة وأجرينا عشرات اللقاءات ودعونا مجلس الأمن الدولى لوقف العدوان، وأدخلنا المساعدات الإنسانية ومنع التهجير إلى الخارج، ووقف إعتداءات المستوطنين وقوات الإحتلال فى القدس والضفة، والذهاب لحل سياسى يستند لقرارات شرعية دولية لإنهاء الاحتلال.






عباس ابومازن

تل أبيب

حماس

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الضفة الغربية

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القاهرة الإخبارية




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