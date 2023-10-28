الرئيس السيسي يشهد بعد قليل افتتاح النسخة الثانية للمعرض الدولى السنوى للصناعة

كتب محمد عبد العظيم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، النسخة الثانية للمتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي يقام فى مركز المنارة للمؤتمرات.

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.