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الرئيس السيسي: نحتاج إلى وعى مضبوط وتأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:52 ص
الرئيس السيسي: نحتاج إلى وعى مضبوط وتأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس السيسي أنه يجب تأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج بشكل كامل في إطار تطوير الصناعة، متابعا: "لما بنتكلم عن المجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات وبقولها العبرة مش في المجلس العبرة في الإرادة.. إرادة الناس.. إرادة الموظف لما بيوقف إجراء بيعمل إيذاء كبير للدولة.. يا تري جزء من فهم أنه كعامل لا يقبل العمل بدون إتقان أو إدراك أو كامل ساعات عمله.. هل تم التجهيز لطلاب المدارس الفنية من أجل أهمية العمل؟.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة: "لازم يكون فيه وعي مضبوط.. وأنا صغير وبتعلم وكان ساعتها حرب الاستنزاف كانوا يقولوا الغلطة وخسائرها علشان إحنا نبقي متعلمين.. مش نغلط علشان نخسر.. وعاوز اعلم الطالب يبقي مسئول معايا في المنشأة الصناعية.. يبقي جزء إيجابي.. مش كل هدفه يقول مرتبي بالدور اللي أقوم به.. دي كلام مهم في بناء الشخصية في مصر.. فيه شركات موجودة في البلد بتكلم عن القطاع العام.. ومش بتحقق أرباح والناس بتقول ادونا حوافز.. أنا بجيب له الحوافز من دم بلده علشان اسكته.. يبقي همه إزاي يشتغل يقول المدير أنا مش شغال مش شغال ليه".

 







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