الرئيس السيسي لأصحاب المصانع: مستعدون لتقديم أى دعم لزيادة الإنتاج

كتب محمد عبد العظيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ضمن فعاليات افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية والمقام فى مركز المنارة للمؤتمرات.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التأكيد لأصحاب المصانع بالاستعداد الكامل لتوفير أي دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج.

وقال الرئيس السيسي لصاحب مصنع بمحافظة البحيرة يخص في تصدير الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية: "لو عاوز تعمل محطة أو اتنين أو تلاتة.. مستعدين نساعد معاك.. في الأماكن اللى أنت عاوزها.. بدل 25 ألفا أو 40 ألف طن.. عاوزين 100 و200 ألف طن.. وإحنا معاك ومستعدين لأي دعم".

وأضاف الرئيس السيسي لصاحب شركة صناعة طبية متخصصة في صناعة السرنجات: "لو فيه فرصة للسرنجات ذاتية التدمير.. مستعدين نساعدك في جزء من اللى بيتعمل أو كله.. مستعدين نساعدك ونديك حوافز وامتيازات وكده".

وتحدث الرئيس السيسي مع صاحب مصنع متخصص في إنتاج سوست السيارات: " أي دعم انتوا عاوزينه من أجل النجاح وزيادة الإنتاج والتصدير إحنا جاهزين.. وممكن نوسع المجال فيما يخص قطع غيار السيارات".