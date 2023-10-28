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الرئيس السيسي: دور إيجابى لمصر فى تخفيف الأزمة.. ومش كل حاجة بنتكلم عنها

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:50 ص
الرئيس السيسي: دور إيجابى لمصر فى تخفيف الأزمة.. ومش كل حاجة بنتكلم عنها الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين عن الأحداث الجارية في المنطقة، قائلا:"مهم قوى لشبابنا وشابتنا وكل المصريين ما تقلقوش .. بفضل الله سبحانه وتعالي زى ما حفظ البلد في 2011 و 2013 هيحفظها دائما .. لأن إحنا ابدا في سياستنا مكانش فيها غدر ولا خسة ولا تأمر ولا انتهازية ولا حتي مصالح .. كان مصلحتنا أن المنطقة كلها تبقا مستقرة ونبنى ونعمر في بلدنا ده اللى إحنا اشتغلنا عليه.. ما فتكرش في سنن الوجود أنه يبقا فيه قيم زي كده وأصحابها يتم ايذائهم والقضاء عليهم وتدميرهم.. بفضل الله وشبابها وشعبها وجيشها ووعيهم قادرة على حماية بلدها تماما".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: "ما تقلقوش شوفوا شغلكم وحالكم .. وعيشوا حياتكم .. وبنبذل جهد كبير للتهدئة والاقتتال وبنبذل جهد كبير علشان المساعدات الإنسانية تدخل.. وبسجل كل الشكر والتقدير للدول التى أرسلت مساعدات.. ومهم قوي نبذل جهد ونضغط علشان كل المساعدات تدخل مساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياجات .. بنتكلم في 2.3 مليون وحصار قبل كده وبرضه واشتد جدا في المياه والكهرباء والمواد الطبية.. الاحتياج ضخم جدا وبالتالي ومفتكرش نقدر نحدد ده في 20 او 100 شاحنة ..لا.. أى عدد من الشاحنات اللى ممكن يدخل القطاع امر في منتهي الأهمية .. بنبذل جهد وحريصين على أن يكون لدينا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها لما بتخلص هنعلن عنها".

 

وفى نهاية كلمته قال الرئيس السيسي: بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالي وبالله محدش يقدر اشتغلوا وخلينا نشتغل ونبنبي ونعمر ..شكرا جزيلا".

 







المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

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الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

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المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

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