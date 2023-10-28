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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثانية

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:57 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، حيث يشهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية.

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

 

 







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