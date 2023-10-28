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الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس نماذج مشروعات مبادرة "ابدأ"

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:50 ص
الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس نماذج مشروعات مبادرة "ابدأ" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى دورته الثانية.

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

 







المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعة

دليل المعارض الدولية حول العالم 2023

دليل المعارض الدولية حول العالم 2024

جدول معارض مصر 2023

المعارض القادمة في مصر

معرض اتحاد الصناعات




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