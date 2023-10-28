اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:34 ص
الرئيس السيسى: الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: "هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة: "وبالمناسبة نحقق صادرات 35 مليار دولار.. طب مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار.. لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار.. يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار.. دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر.. وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة.. تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة.. المكون المحلي بتزيد بشكل مستمر".

وتابع الرئيس السيسي: "صناعة السيارات من زمان أوي من الستينيات وقبل كده.. المكون المحلي قد إيه.. تجد اللى المصنعين بيعملوا نفس الحاجة.. نسبة المكون المحلي بتكون 45 – 50 %.. الاقي الشركة دي زي دي زي دي.. 25 % بس يتكلموا مثلا بـ 20 % من شركة تانية.. مش كلكم زي بعض.. الإكسسوارات أو التنجيد بتاعها.. أو الصاج.. حاجات أخري تدخل في صناعة السيارات".

وأكمل الرئيس السيسي: "دور اتحاد الصناعة ووزارة التجارة والصناعة.. أنت بتقولي 45 % أو 50 % بس هي حاجة واحدة.. نفس المكون طب والباقي.. ده مهم أوي نكون واخدين بالنا.. مستعد أعمل المنشأة المدنية مهما كانت التكلفة علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات علشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللى بنتكلم فيه".

 







المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعة

دليل المعارض الدولية حول العالم 2023

دليل المعارض الدولية حول العالم 2024

جدول معارض مصر 2023

المعارض القادمة في مصر

معرض اتحاد الصناعات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة