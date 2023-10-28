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الرئيس السيسى: الدولة تتقدم بشعبها مش بحكومة أو رئيس فقط

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:47 ص
الرئيس السيسى: الدولة تتقدم بشعبها مش بحكومة أو رئيس فقط الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقدم الدولة بشعبها وأهلها والأمر لا يقتصر على رئيس أو حكومة فقط، متابعا: "الكلام بتاع مجالس رئيسية ومجلس برئيس وزراء.. للصناعة أو الاستثمار.. الموضوع المسئولين من أول أنا وأنت نازل يكون مهتم ويشقي ويعذب نفسه علشان يعبر ببلده.. مش الموضوع عقدنا وما عملناش حاجة.. ده اللى هيطلع البلد لقدام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة: "الناس كلها بتقول دخلنا قليل والأسعار غالية.. الدولة هتكون قادرة بحكومة أو رئيس.. لو أنتم فاكرين كده يبقي بتظلموا نفسكم والفكرة.. الدولة بشعبها وأهلها.. قوية بشعبها مش بحكومة ولا رئيس .. الناس كل واحد في كل مكان حريص على بلده علشان تطلع لقدام علشان يبقي لها مكانة على الأرض.. طب حالنا كده ليه؟.. لو بنعمل كل حاجة صح.. الواحد يبقي صادق".  

 







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