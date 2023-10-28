الخريطة الصنفية لمحصول القمح بالمحافظات تكشف أفضل الأصناف لزراعتها فى كل محافظة

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا أوضح من خلاله الخريطة الصنفية لمحصول القمح، وأفضل اصناف المحصول، لزراعتها في كل محافظة، خلال هذا الموسم، بهدف الحصول على انناجية عالية، ومقاومة الأمراض والآفات.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة .

واعد الخريطة الصنفية للمحصول معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، حيث جاءت على النحو التالي:

- محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

- الجيزة تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

- الفيوم تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

- محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7

- محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

- الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف7