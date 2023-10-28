اليوم السابع
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السبت، 28 أكتوبر 2023 10:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأوكرانى: مقتل أكثر من 500 جندى روسى فى تافريا

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:10 م
الجيش الأوكرانى: مقتل أكثر من 500 جندى روسى فى تافريا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم /السبت/، القضاء على 529 جنديا روسيا وأسر جندى واحد فى اتجاه تافريا، خلال اليوم الماضي.

وأشار المركز الصحفى المشترك للقوات الأوكرانية فى تافريا - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن "وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات فى تافريا أكملت 1256 مهمة إطلاق نار خلال اليوم الماضي، وبلغ إجمالى خسائر العدو 529 جنديا، واستسلم أحدهم وتم أسره".


وأضاف أن القوات الأوكرانية دمرت - أيضا - 36 وحدة من المعدات العسكرية الروسية، بما فى ذلك 7 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعى واحد و11 طائرة بدون طيار ووحدة معدات خاصة ونظام صواريخ أرض-جو، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة.


وذكر البيان أن القوات الروسية على الجانب الآخر شنت 4 غارات جوية و1014 ضربة مدفعية فى اتجاه تافريا، وشاركت فى 47 اشتباكًا عسكريًا.







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