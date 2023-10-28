التحفظ على 150 حالة إشغال وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة مفاجئة بمنطقة سموحة استجابة لشكاوى المواطنين ، أسفرت عن تحصيل غرامات فورية 71 ألف جنيه، والتحفظ على 150 حالة إشغال متنوع، كما تم تحرير 51 محضر وإنذار متنوع وإعدام 115 كيلو من مواد غذائية متنوعة وكمية من العصائر والبيض غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحى.

وتوجهت الحملة إلى شوارع فيكتور عمانويل والطيار محمود شكري والسوق التجاري بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة الإيرادات بتحصيل 71 ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام الصرف الصحي بتحرير 5 إنذارات، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على 150حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام أغذية شرق بتحرير 4 محاضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية وإعدام 40 كيلو زيوت و 20 كيلو مخللات و 3 كيلو لحوم متنوعة و 40 كيلو جبن متنوعة و40 زجاجة عصير و 2 كيلو سمنة و 2 كرتونة بيض جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام التفتيش الصيدلي بتحرير 3 محاضر ، وقيام الطب البيطري بإعدام 7 كيلو بسطرمة و 3 كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الادمي والتحفظ على 12 كيلو سجق لحين إحضار أوراق تجهيزها ، وقيام صحة البيئة بتحرير 18محضر نظافة عامة وعدم تطبيق اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 2 محضر ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادة صحية ومحضر زيوت ، وقيام مكتب العمل بتحرير 4 إنذارات ، فضلا عن قيام إدارة الرصد البيئي بتحرير 5 إنذارت.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، وإدارة شئون البيئة والإيرادات.