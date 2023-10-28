التحفظ على 13 طن مكرونة وأرز وعدس مجهولة المصدر بمخزن فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ، حملة مكبرة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية، وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة المديرية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تم تشكيل حملة لإدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة برئاسة الدكتور إيهاب الشرقاوي مدير الإدارة، ومأموري الضبط القضائي، بالإدارة لمتابعة مخازن السلع الغذائية والأسواق ومراجعة جودة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط أحد المخازن الكبرى بناحية شبرا الخيمة، يحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون فواتير تدل على مصدرها، وقد تم تخزينها ومنعها من التداول بالأسواق بغرض الاحتكار وبيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي 3 أطنان و250 كيلو سكر، 4 أطنان أرز عريض الحبة، و100 كيلو أرز رفيع الحبة، و5 أطنان مكرونة أنواع مختلفة، و500 كيلو عدس.