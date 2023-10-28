اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 01:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواء

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:07 ص
الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواء الأونروا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.
 
وقالت "الأونروا" اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء.
 
وأوضحت أن 39 موظفًا تابعًا لها، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، وهم بحاجة ماسة للعلاج.






الأونروا

غزة

قصف غزة

اخبار غزة

قطاع غزة

الهجوم على غزة

الهجوم البري على غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

العدوان الاسرائيلي على غزة

اخبار قطاع غزة

القاهرة الاخبارية

عدوان اسرائيل على غزة

اخبار غزة اليوم

دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة