اسكتلندا تنتقد بريطانيا لامتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي

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انتقد رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، اليوم السبت، بريطانيا لامتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن قلقه البالع إزاء معاناة الأشخاص "الأبرياء" في غزة من الحرب الإسرائيلية.

وقال يوسف - عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "إذا لم تصوتوا لصالح السلام بينما الأطفال يموتون، فلا أعرف كيف تنامون ليلاً"، لافتا إلى أنه لم يتمكن من الاتصال بوالدة زوجته وزوجها العالقين في غزة بعد انقطاع الاتصالات مع اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت بريطانيا قد امتنعت أمس الجمعة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصويت على مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار واعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة.

ودعا مشروع القرار العربي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق إلى قطاع غزة.. وجرى اعتماد القرار، الذي قدمته الأردن، بدعم أكثر من 40 دولة، بأغلبية 120 صوتًا مقابل 14 صوتًا، وامتناع 45 عن التصويت.