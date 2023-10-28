اتحاد الصناعات: فرص استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية في السوق المصري

كتب إسلام سعيد

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري وهناك دعم ومساندة واضحة من الاتحاد لكافة الشركات التركية التي تسعى إلى الاستثمار بالسوق المصري.

ويتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وبمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة.

وأشار السويدي خلال كلمته بالملتقى السنوي للصناعة في النسخة الثانية، إلى أن الشركات التركية في مصر تشعر بتغيرات كبيرة في السوق المصري ونحن نقدم كامل الدعم للشركات العاملة هنا او التي ستدخل مستقبلاً.