إطلاق قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان بمدارس الجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، استمرار عمل القوافل الطبية التي تم اطلاقها بالمدارس بالتعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار وإحدى المؤسسات الخيرية، لإجراء الكشف والعلاج بالمجان على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدد من مدارس المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

ويستهدف التعاون إطلاق 48 قافلة طبية في إدارات (أطفيح، والعياط، والصف، وأبو النمرس، والحوامدية، ومنشأة القناطر)، تحتوي على تخصصات (أطفال، ورمد، وباطنة، وأنف وأذن، وجلدية، وتوعية صحية).

ويقدم الكشف والعلاج بالمجان للفئات المستهدفة، حيث تستهدف القوافل (الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور)، بواقع 700 حالة في القافلة الواحدة.

وتنفذ القوافل تحت إشراف نور البنهاوى مدير قسم المشاركة المجتمعية مركزى، وفاطمة سعودى مدير إدارة التنمية المستدامة مركزى، وإشراف مديرى الإدارات ومسؤلى المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة بالإدارات المستهدفة.