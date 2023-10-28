اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بعدد من السيارات فى حادث بطريق الإسكندرية الصحراوي

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:36 ص
إخماد حريق اشتعل بعدد من السيارات فى حادث بطريق الإسكندرية الصحراوي حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق بعدد من السيارات، في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي، وتمت السيطرة عليه ويتم الآن حصر المصابين جراء الحادث.
 
وكان حادث مروري وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي الكليو 136 بين عدد من السيارات مما أدى إلى اشتعال النيران بعدد من السيارات، وتوقف حركة السيارات أمام القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، وجاري فحص ملابسات الحادث وأعداد المصابين.
 
وبمجرد تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بين عدد من السيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي انتقلت سيارات الإسعاف مدعومة بالأوناش وسيارات الاطفاء للعمل على نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
 
 






حادث مرورى

طريق إسكندرية الصحراوى

اخبار الحوادث




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