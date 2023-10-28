اليوم السابع
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إحالة 5 موظفين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأسوان للمحاكمة التأديبية

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:02 م
إحالة 5 موظفين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأسوان للمحاكمة التأديبية النيابة الادارية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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 أحالت النيابة الادارية، 5 موظفين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأسوان، إلى المحاكمة التأدبية في القضية رقم 437  لسنة 2022 ، نيابة إدارية كوم أمبو بسبب إعطاءهم مصالحات لمن زال عنهم سبب الانتفاع للسكن المصلحي مختومة بختم الشعار الجمهوري مخالفة للقرار الرئاسي رقم 351 لسنة 2021،  بخصوص تنظيم مقابل الانتفاع للسكن المصلحي، مما يتسبب في ضياع حق الدولة واهدار المال العام.
 
 
في نفس السياق حددت المحكمة للمتهمين أول جلسة يوم 5 نوفمبر في القضية رقم9 ق لسنة 2023 محكمة تأدبية أسوان.
 

 







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