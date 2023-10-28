اليوم السابع
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أوقاف كفر الشيخ: انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالمركز الثقافي

السبت، 28 أكتوبر 2023 07:53 م
أوقاف كفر الشيخ: انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالمركز الثقافي بعض الحضور خلال بدء الدراسة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، انتظام الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف كفر الشيخ، بحضور الدكتور عبدالمنعم صبحي أبو شعيشع عميد المركز، وأعضاء هيئة التدريس، وعلى كشك مدير المركز، والدراسة منتظمة، وسط حالة يسوده جو البهجة والفرح والسرور، سائلا  الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف بسيوني، تم تنظيم ندوتين بمسجدي «إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والفتح الشهير بالاستاد بمدينة كفر الشيخ»، تحت عنوان «الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالمركز الثقافي بأوقاف كفرالشيخ
انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالمركز الثقافي بأوقاف كفرالشيخ

 

بعض الحضور خلال بدء الدراسة
بعض الحضور خلال بدء الدراسة

 

جانب من الدراسة بالمركز التابع لأوقاف كفر الشيخ
جانب من الدراسة بالمركز التابع لأوقاف كفر الشيخ

 

 







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مساجد




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