أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي، في حين يشهد السعر العالمي استقرار فوق المستوي 2000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 2943 جنيها.

عيار 21 يسجل 2575 جنيه.

عيار 18 يسجل 2207 جنيها.

الجنيه الذهب 20600 جنيه.

الذهب في البورصة العالمية



نجح الذهب في تخطى حاجز 2000 دولار ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2006 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس الجمعة عند 2009 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

وبحسب رصد جولد بيليون لحركة الذهب، فإن الذهب حقق منذ بداية الحرب على قطاع غزة ارتفاع بمقدار 174 دولار بنسبة ارتفاع 9.5% ليخترق المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة، على الرغم من الضغوط السلبية الناتجة عن تحسن البيانات الأمريكية والتوقعات باستمرار التشديد النقدي.

وتصاعد الأحداث في الحرب في قطاع غزة مع القصف العنيف للقطاع وبدأ عمليات برية، تسبب في زيادة المخاوف في الأسواق ليتزايد الطلب على الملاذ الآمن وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس بنسبة 1% ليربح 22 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار يأتي على الرغم من التشبع الكبير في الشراء في الذهب، ولكن الدعم القوي الذي حصل عليه المعدن النفيس من قوة الطلب على الملاذ الآمن قد ساعد على استمرار ارتفاع الذهب.