وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية -في بيان صحفي- إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عامًا من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما اعتدت على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد.

وللجمعة الثالثة على التوالي، لم يتمكن المواطنون الفلسطينيون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألفا.

يُذكر أن مجموعة من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال وأطلق صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع ولاحقهم في شوارع وادي الجوز.

