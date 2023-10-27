10 معلومات عن مزرعة جامعة الإسكندرية للإنتاج النباتى والحيوانى.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر مزرعة جامعة الإسكندرية، هى مزرعة علمية وبحثية تتبع جامعة الإسكندرية، وتنتج محاصيل ومنتجات زراعية مختلفة يستخدمها الطلاب من خلال كلية الزراعة للأغراض العلمية والبحثية.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المزرعة .

1- المزرعة توجد بفرع الجامعة بمنطقة ابيس

2-تتكون مساحة مزرعة الكلية من ( 71 فدان - 6 قيراط -2.5 سهم .

3- مقسمة الى مساحة تشغيلية غير مستغلة للانتاج النباتى 10 أفدنة (2 فدان مكاتب إدارية وعنابر و8 فدان سكك ومصارف وقنوات رى) بينما المساحة المستغلة 61 فدان تقريبا الانشطة الانتاجية

4-تتكون من المزرعة السمكية 16 فدان (14 فدان انتاج – 1 فدان سكك – 1 فدان أحواض تربية ومفرخ) 5- كما تتكون من. مزرعة الانتاج النباتى 53 فدان (45 فدان للانتاج النباتى + 8 فدان السكك والمصارف) . 6-الجزء الاخير يحتوى على مكاتب إدارية ومعمل وعنابر الاغنام ومخازن ومشتل ومنحل مساحتها 2 فدان.

7- كافة استخدامات المزرعة للاغراض البحثية والعلمية

8- المزرعة بها مجمع شمسي علي مساحة 300 متر مربع

9- يعد اكبر مجمع شمسي علي مستوي مصر بهذا الحجم

10- يمثل الاقتصاد الأخضر وذلك بتحويل المخلفات الزراعية إلى بيوتشار ما هو منتج مخصب الأراضي الزراعية .