وسائل إعلام إسرائيلية: وقوع إصابات إثر سقوط صواريخ على تل أبيب وليتسيون

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدة أشخاص أصيبوا إثر صواريخ أطلقت من قطاع غزة، استهدفت "تل أبيب"، فضلا عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في ريشون ليتسيون.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "تم نقل عامل أجنبي إلى مستشفى أساف هروفيه في حالة متوسطة مصابا بشظايا في الصدر والأطراف بعد سقوطه في منطقة زراعية في مدينة ريشون لتسيون."

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن قصف تل أبيب جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جانبه قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.