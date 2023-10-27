نقيب الأطباء: تطوير الخدمات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

كتبت آية دعبس

نوهت النقابة العامة للأطباء، عن توافر الاستراحات الخاصة بالأطباء وذلك بنظام الايجار اليومي بمبلغ رمزي شامل الافطار والاستراحات مكيفة ومجهزة.

وأوضح نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن النقابة ستسعي في الفترة القادمة علي تطوير الخدمات الاجتماعية للأطباء ومن ضمنها مشروع الاستراحات الذي أثبت نجاحاً وقبولا واسعا بين الاطباء ولاقى استحسان الأطباء الذي قامو بالحجز والاستفادة من الخدمة.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، إن هناك خصم خاص 10% للأطباء المغتربين الذين يزورون محافظة القاهرة لحضور الكورسات والدورات والمؤتمرات العلمية وغيرها وأكد ان مجلس النقابة يسعي دائما الي تقديم خدمات أفضل للأطباء.

وبدوره أشار الدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد، أن الآن أصبح لدى الأطباء استراحات فندقية فبداية قامت النقابة بتجهيز استراحة القصر العيني ( أمام النقابة وتحتوي علي استراحة للطبيبات بها 11 سرير واستراحة الأطباء الشباب على 9 أسرة في غرف ثنائية وثلاثية ومفردة، بكل غرفة حمام مستقل وبكل استراحة غرفة معيشة، وأضاف أن سعر الإقامة سيكون رمزيا شامل وجبة الإفطار، واستراحة القصر العيني الثانية والتي تحتوي علي 5 غرف و 10 أسرة، بالاضافة الي استراحة حلوان والتي تسع لعدد 11 سرير بغرف فندقية سياحية تطل علي الحديقة اليابانية وبالقرب من مترو الانفاق.

وأضاف: قد وصل عدد الأسره في جميع الاستراحات 38 سرير يتم حجزها للأطباء بأسعار رمزية تتراوح بين 175 جنيه إلي 250 جنيه شاملة وجبة الإفطار، وأوضح ان الاستراحات تم تجيهزها بالتكييفات وبجميع الأجهزة الكهربائية للعمل علي راحة الطبيب.