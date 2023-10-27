مياه بنى سويف: تشغيل محطات كفر الجزيرة واشمنت وجار متابعة تشغيل محطة أبو سليم

المتابعة المستمرة لأجهزة المحافظة المعنية ،لمشكلة انقطاع المياه بسبب توقف بعض المحطات عن مراكز: بني سويف، الواسطى، ناصر، بسبب بقعة سولار بمجرى النيل ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة ولم يكن على متنها سوى طاقم التشغيل فقط. أعلنت محافظة بنى سويف فى بيان لها

أفادت شركة مياه بني سويف، أنه تم تشغيل محطات : كفر الجزيرة واشمنت بمركز ناصر ، وأنه سيتم زيادة معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجى، كما يجرى حالياً متابعة تشغيل محطة مياه أبوسليم ، منوهة أنه تم" أمس" بالفعل تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى".

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة المياه ،أن العمل يجرى على قدم وساق لتلافي تداعيات المشكلة ، وأنه يجرى رفع تقارير فورية للجهات ذات الصلة ، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.