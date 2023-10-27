اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:00 م
مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).







مستريح جديد

توظيف الأموال

غسيل الأموال

أعمال التجارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة