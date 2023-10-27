مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).