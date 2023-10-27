مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: القصف الإسرائيلي عشوائى بكل المناطق وكافة الخدمات متوقفة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن هناك حالة كبيرة من التوتر في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، مؤكدة أنه لا يمكن الوصول لأي شيء لأي طرف لمعرفة ما يجري في المناطق المجاورة، يترافق مع قصف شديد وعشوائي في مناطق قطاع غزة المختلفة، وتتركز في شمال القطاع وشرقه.

وذكرت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الآن تطال كل المناطق، والتي كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنها مناطق عسكرية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة.

ولفتت إلى أن القصف عشوائى، لا يطال منازل أو مناطق بعينها، مشيرة إلى أن الاتصالات مقطوعة بكامل سواء الإنترنت واتصالات ال هاتف الخلوي والمحمول والاتصالات الأرضية، وهناك صعوبة تكاد توصف بالمستحيل لمعرفة ام يجري بالمحيط، مردفة: "الآن نقوم بمكالمة ولكن ليس من خلال شرائح او اتصالات محلية، وهذا أمر حالفنا الحظ به لنتمكن لإيصال الفكرة والمعلومة".

وأوضحت أنه لا يمكن الاتصال بالمستشفيات أو الإسعاف أو الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه في ساعات الليل الأولى، تسود العتمة كل مناطق القطاع، ولا توجد كهرباء أو أي مصر لتناقل المعلومات لمعرفة ما يجري بالخارج.

وواصلت: "جميع الأسر الفلسطينية الآن تعيش في خوف كبير جدا، ونسمع أصوات القصف من كل مكان ولا يمكن معرفة ما الذي يجري، وهو واقع خطير جدا، وتوصلنا لمعلومات شحيحة أن إسرائيل توسع نطاق ضرباتها قد تكون بداية للاجتياح البري الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل منذ أيام، أو أنها محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية لكي تكسب المزيد من الإمكانيات للتفاوض والضغط على المواطن الفلسطيني الذي يعيش حالة من الرعب والقلق".

وأكدت منى عوكل أن كافة نواحي الحياة في غزة متوقفة تماما بدون استثناء، مشددة على أن الأمر خطير ولا نعلم ما تأتي به الساعات المقبلة.