اليوم السابع
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مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة النشر العالمية السيفير Elsevier

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:05 م
مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة النشر العالمية السيفير Elsevier جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ)،  التي تصدرها كلية الهندسة جامعة طنطا، إلى قاعدة النشر العالمية السيفير Elsevier،  من خلال منصة الدوريات العربية.
 
وأوضح أن ذلك يعد انجاز جديد يضاف إلى انجازات البحث العلمي بالكلية والجامعة، بعد أن أصبحت فى مصاف المجلات العلمية العالمية المرموقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الجامعة لتحسين ترتبيها فى التصنيفات العالمية.
 
وأشاد بجودة الأبحاث التي تنشرها المجلة، مهنئاً أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الكفاءات العلمية بالكلية بهذا الإنجاز العظيم. 
 
من جانبه هنأ الدكتور أحمد نصر عميد الكلية فريق العمل القائم على إعداد المجلة العلمية لجهودهم العلمية الكبيرة في الارتقاء بالمجلة، بقيادة الدكتورة أمانى سرحان مدير تحرير المجلة حتى يونيو السابق ورئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بالكلية، والدكتور وسيم عزام مدير تحرير المجلة الحالى، موضحاً ان انضمام المجلة إلى قاعدة البيانات العالمية السيفير يجعلها أكثر شهرة على المستوى الدولي، ويسهل فرص التعاون مع باحثين آخرين من مختلف الجامعات حول العالم.






جامعة طنطا

هندسة طنطا

مجلة البحوث الهندسية بهندسة طنطا

عميد هندسة طنطا

رئيس جامعة طنطا




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