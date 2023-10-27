لوكاشينكو يحث على ضرورة بدء محادثات السلام لإنهاء الصراع فى أوكرانيا

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شدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الجمعة/، على ضرورة بدء محادثات السلام بشأن الصراع فى أوكرانيا ووقف الأعمال العدوانية فى أسرع وقت ممكن.

وقال لوكاشينكو - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بليلتا-نيوز"البيلاروسية- "إننى على يقين من أن هناك ما يكفى من الأشخاص الأذكياء فى أوكرانيا، فمن الضرورى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التفاوض بشأن الأرض والسلام".



وأكد الرئيس البيلاروسى على أن هناك حاجة إلى البدء الفورى للمفاوضات تتجلى أيضًا فى تلميحات واشنطن لأوكرانيا بأن المساعدات الأمريكية لكييف ليست "بلا حدود".



وأوضح لوكاشينكو أن كييف قد تجد نفسها فى موقف لن يمكنها من استخدام الأسلحة بسبب غياب الموارد البشرية.



وأضاف: "يفر الناس من أوكرانيا، لا أحد يريد القتال، سوف يكون لديهم أسلحة لكن لن يكون لديهم شعب".