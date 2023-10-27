لاعب بـجامعة المنصورة يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتية لذوى الهمم

فاز اللاعب عادل شباب عوض الطالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، لاعب المنتخب المصري لذوي الهمم للكاراتيه، بالمركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الجارى.

وتقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالتهنئة للطالب عادل شباب، على فوزه بالميدالية والتمثيل المشرف لمصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا بدعم ذوى القدرات الخاصة مؤكدا أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق رؤية الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها من الطلاب ذوى القدرات الخاصة لتؤكد أنهم قادرون باختلاف.

كما أشاد رئيس جامعة المنصورة بالمستوى المتميز لأبناء جامعة المنصورة، وأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة، وبقوة وتميز الأداء والتمثيل المشرف للمنتخب المصري وإعلاء اسم مصر فى المحافل الرياضية الدولية.