اليوم السابع
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عميد ألسن عين شمس تجتمع بوفد يابانى لبحث سبل التعاون المشترك

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 01:27 م
عميد ألسن عين شمس تجتمع بوفد يابانى لبحث سبل التعاون المشترك لقاء عميد ألسن عين شمس
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد ياباني يترأسه ميتسوهيرو إينادا، مدير القسم الدولي لتعليم اللغة اليابانية وإيفاد الخبراء بمؤسسة اليابان بطوكيو، و أيومي هاشيموتو، مديرة مؤسسة اليابان،   كينتو أونوديرا، نائب مدير المؤسسة، بحضور د.محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.

 

وخلال اللقاء تناولت عميد الكلية، بحث سبل التعاون المشترك بين قسم اللغة اليابانية بالكلية ومؤسسة اليابان خاصًة في ما يتعلق بآليات  إيفاد خبراء تعليم اللغة اليابانية من المؤسسة إلى قسم اللغة اليابانية، فيما يخدم العلمية التعليمية بالقسم، وكذلك لبحث برامج الدعم الأكاديمي المقدمة من مؤسسة اليابان للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

وتطرقت خلال حديثها لمناقشة سبل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعقد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT في شهر ديسمبر القادم بكلية الألسن للمرة الثالثة على التوالي.







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