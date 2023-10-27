زيارات وحلقات ذكر وإنشاد فى الجمعة الأخيرة لمولد الدسوقى.. صور وفيديو

يشهد مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تواجد كبير من الزائرين ومن مريدي الدسوقي، للزيارة والجلوس بجوار المقام، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد من شباب ورجال الطرق الصوفية المتعددة، رغم انتهاء المولد بالليلة الختامية، أمس الخميس.





أكد محمد محمود علي، من محافظة أسيوط، فضل البقاء اليوم الجمعة، لحضور آخر جمعة من أيام مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والجلوس بضع ساعات بالمقام قبل عودته لمدينة أبو تيج، فتحية لكل ساكني مدينة دسوق، كما يوجه التحية لسكان مدينة ابو تيج التي يضيئها الفرغل.

وأضافت مريم عامر عبدالله، من محافظة الدقهلية، ل" اليوم السابع"، الحمد لله كانت بالأمس الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ولم يغادروا مدينة دسوق، وفضلوا البقاء يوما آخر في دسوق للإستمتاع يذكر أن العارف بالله الشيخ ابراهيم الدسوقي، أحد أقطاب التصوف الأربعة في العالم الإسلامي، والذي يتم الاحتفال في شهر مايو يُسمى بـ"المولد الرجبى"، والثانى فى أكتوبر وهو الاحتفال الرسمى بمولده،والعارف بالله إبراهيم الدسوقي، هو إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد ولد عام 653هـ، الموافق 1255م، بمدينة دسوق وينسب إليها، ينتهي نسبه من جهة أبيه للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى -صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي وعشق الخلوة منذ صغره ،وسطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه.

وأصدر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري أمراً بتعيينه شيخًا للإسلام فقبل المنصب وقام بمهمته، وكان يهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء المسلمين، كما قرر السلطان بناء زاوية يلتقي فيها الشيخ بمريديه يعلمهم ويفقههم في أصول دينهم، وهي مكان مسجده الحالي، وظل الدسوقي يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توفى السلطان بيبرس، ثم اعتذر عنه ليتفرغ لتلاميذه ومريديه، لقبه محبيه ببرهان الدين وأبا العينين "عين الشريعة وعين الحقيقة"، وكانت له صلات وثيقة بالسيد أحمد البدوي وتبادلاً الرسائل بواسطة مريديهم، ٌنسب له مئات الكرامات التي حوتها كثير من الكتب التي سٌطرت عن الدسوقي، ويعد قطب التصوف الرابع بعد عبد القادر الجيلاني، وأحمد الرفاعي، وأحمد البدوي.