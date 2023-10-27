حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائى من برج شبكة محمول بالجيزة

كتب أحمد حسني

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بسرقة مولد كهربائي بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين الثلاثة قاموا بسرقة مولد كهربائي خاص ببرج شبكة محمول في منطقة الشيخ زايد.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه بمنزل أحدهم، وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.