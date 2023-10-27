اليوم السابع
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تنفيذ قوافل دعوية كبرى بمساجد أبو حماد.. صور

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:18 م
تنفيذ قوافل دعوية كبرى بمساجد أبو حماد.. صور جانب من القوافل
الشرقية - إيمان مهنى

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قال  الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، انه تم تنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة أبو حماد، والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور شعبان كفافي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس،و الدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق سابقا،و الدكتور محمود رشاد عبد النبي استاذ الثقافة الإسلامية المساعد بكلية الدعوة و الدكتور ساري زين الدين استاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.
 
و أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية والتي كان موضوعها حول سيناء المباركة المكان والمكانة انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بمسجد النصر بمدينة ابو حماد كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة ، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.
 
من جانبة، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.
 
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الشرقية

مديرية أوقاف الشرقية

ابوحماد

قافلة دعوية




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