اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:52 م
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تعرف على معرض بيع السلع التابع لمبادرة تخفيض الأسعار والأسواق المشاركة بالغردقة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 08:30 م
تعرف على معرض بيع السلع التابع لمبادرة تخفيض الأسعار والأسواق المشاركة بالغردقة مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، معرض للسلع ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق بين الغرفة التجارية ومديرية التموين ويشارك فيه اكثر من 15عارضًا من شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك بالقرب من محطة أتوبيس الوجه القبلى بوسط مدينة الغردقة. 
 
ويضم المعرض الكثير من السلع الاساسية باسعار مخفضة ليصل سعر كيلو السكر الي 27 ج والأرز الى 24 ج والزيت إلي 34 ج، كما يصل سعر كيلو اللحم الى 260 ج ، أيضا يتضمن المعرض اقسام للخضار والعطارة والدواجن المبردة والمجمدات للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.
 
كما يتم تطبيق اسعار مخفضة بنسبة تصل الى 20% فى الأسواق الكبرى لمدينة الغردقة مثل كارفور الغردقة، بمنطقة الأمل، وكذلك اسبينس بشارع النصر امام استوب شوب، ويتم تطبيق تلك الأسعار فى المدن المختلفة بالبحر الأحمر، حيث يتم شن حملات بشكل متكرر للمحافظة على استقرار الأسعار وتطبيق التخفيضات عليها .
 
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