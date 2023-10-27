اليوم السابع
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تعرف على التوصيات و التحذيرات لمنع وقوع حوادث المقطورات

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 07:00 ص
تعرف على التوصيات و التحذيرات لمنع وقوع حوادث المقطورات حوادث النقل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت العديد من التوصيات و المحاذير لسائقى التريلات و المقطورات و النقل بشتى أنواعه لمنع وقوع الحوادث المرورية والتى يجب من خلالها الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق وتشمل تلك التوصيات 

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.







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