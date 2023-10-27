تعرف على التوصيات و التحذيرات لمنع وقوع حوادث المقطورات

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت العديد من التوصيات و المحاذير لسائقى التريلات و المقطورات و النقل بشتى أنواعه لمنع وقوع الحوادث المرورية والتى يجب من خلالها الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق وتشمل تلك التوصيات

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.