تعرف على أهمية زراعة 100مليون شجرة فى قرى حياة كريمة

كتبت منال العيسوي

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ، هى أحد المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها خلال 7 سنوات وتساهم فيها وزارة البيئة بزراعة حوالى 13 مليون شجرة خلال فترة المبادرة، والبدء بزراعة 1.3 مليون شجرة من المبادرة، كما يتم زراعه 2 مليون شجرة سنويا على مدار سنوات المبادرة، لهذه المبادرة عدد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية معا.

ويهدف أيضا مشروع تشجير قرى حياة كريمة، إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، كما يساعد على إيجاد فرص عمل ومكافحة التصحر وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، إضافة إلى خفض الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء.

‏‏وزارة البيئة ساهمت فى المبادرة وتشجير قرى حياة كريمة فى 19 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالى 222 ألف و183 شجرة كمرحلة أولى، وجارى البدء بالمرحله الثانية لزراعة 277 ألف و817 شجرة باجمالى 500 ألف شجرة للمرحلتين.

جدير بالذكر أن زراعة الأشجار تزيد القدرة على عزل انبعاثات الكربون، لما تلعبه الأشجار من دور فى امتصاص قدركبير من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة، كما تقوم باطلاق الاكسجين، وامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء.