وقال دانيال - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن الاجتماع الخاص لمجلس الملوك والسلاطين الماليزي، الذي عقد في القصر الوطني بكوالالبمور صباح اليوم، وافق على أن يكون السلطان إبراهيم حاكم الدولة والملك الـ17 لماليزيا؛ ليحل مكان الملك الحالى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يناير 2024.

وأضاف البيان أن المجلس اتفق على انتخاب حاكم ولاية "فيراق" الماليزية السلطان نظرين شاه نائبا للملك لنفس الفترة.

سبق أن ترأس سلطان ولاية "ترنجانو" الماليزية السلطان ميزان زين العابدين، صباح اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس السلاطين والملوك الماليزي للمرة الـ263، وذلك لاختيار ملك جديد ونائبه في القصر الوطني.