الموافقة على إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم التجارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرة الي جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .