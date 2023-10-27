الموافقة على إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم التجارى بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرة الي جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .
من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم الفنى بنطاق المحافظة وهما مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الفنية التجارية بنات بإدارة مركز دمنهور التعليمية نظام السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي.
ومدرسة أبيس الثانوية الفنية التجارية المشتركة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية نظام السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمجمع مدارس أبيس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة