المنشدة الزهراء حلمى: وزارة الأوقاف تقدم لنا دعما كبيرا لنُجيد القرآن والإنشاد

كتب محمد شعلان

أكدت المنشدة الزهراء لايق حلمي، أن وزارة الأوقاف تقدم لهم دعما كبيرا حتى يجيدوا قراءة القرآن والانشاد الديني، مشيرا إلى أنها فوجئت بمشاركتها في إحدى الفعاليات الرئاسية وقراءة القرآن أمام الرئيس السيسي، وقالت: كان في مسابقة في وزارة الأوقاف ودخلتها ولم أعرف طبيعة الجائزة وفزت وفوجئت بالجائزة.

وأضافت الزهراء لايق حلمي، خلال لقاء ببرنامج "مدد"، مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على قناة الحياة، أنها شاركت في المسابقة وقرأت فيها مقطع قرآن بحضور لجنة مميزة وبعدها كلموها وأخبروها أنها ستكون موجودة في مؤتمر بوجود الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المؤتمر كان في توقيت صعب وسط امتحاناتها في الثانوية الأزهرية.

كما أشارت المنشدة الزهراء لايق حلمي، إلى أنها شاركت في مسابقة عالمية بمشاركة 52 دولة وقدمت فيها الكتروني وبعدها قُبلَت وحضرت تصفيات المسابقة وسط 52 مشتركا من الدول المشاركة ثم فازت بالمركز الأول، مفيدة بأن المسابقة كانت في مصر وفازت بالصوت الذهبي.