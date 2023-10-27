الحشرات تهدد أوروبا.. إسبانيا تحذر القطارات ومترو الأنفاق من انتشار بق الفراش

فاطمة شوقى

أطلقت الحكومة الإسبانية تحذيرا جديدا لشركات السكك الحديدية ومترو الأنفاق باتباع جميع الطرق لحماية عربات القطارات من انتشار حشرات بق الفراش، الذى اجتاح عدد من القطارات فى فرنسا مما أثر على حركة السكك الجديدية فى باريس.

وأشارت صحيفة الإسبانيول الإسبانية إلى أن العاصمة مدريد أطلقت تحذيرات لمواجهة وباء انتشار البق الذى وصل إلى إسبانيا، خاصة في القطارات ومترو الأنفاق، وقالت إن خدمات النقل في مجتمع مدريد مستعدة للتعامل مع تفشي بق الفراش الذي يدمر فرنسا والذي بدأ في الوصول إلى إسبانيا.

ورغم أن مترو وتشيركانياس يؤكدان أنه لا يوجد حتى الآن أى إنذار في هذا الصدد، إلا أن شركات السكك الحديدية مستعدة للتعامل مع هذه المواقف في حالة حدوث ذلك.

ومن شركة رينيفى Renfe، على سبيل المثال، يؤكدون أنه لم يتم اكتشاف أي حالة. ويؤكدون أن "بروتوكولات التنظيف والصيانة التي تطبقها الشركة تضمن أفضل الظروف الصحية والنظافة"، ولهذا السبب فإن شركات الصيانة "في حالة تأهب مستمر" ولديها الوسائل اللازمة لاكتشاف أي خلل يحدث.

يحدث الشيء نفسه في مترو مدريد، حيث أوضحت مصادر أنه لا يوجد أي جديد في هذا الشأن، ورغم ذلك يتم تطهير وتنظيف جميع العربات يوميا.

على عكس البلدان الأخرى، فإن مقاعد مترو مدريد وCercanías Renfe مصنوعة في الغالب من البلاستيك. شيء يجعل من الصعب على بق الفراش (مجموعة متنوعة تتجول بحرية في باريس) أن تعشش أو تتحرك بين طبقاتها، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذا النوع من المواد يسهل أيضًا عملية التنظيف والتطهير ضد هذه "أو غيرها من الآفات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما يثير القلق هو ارتفاع الإصابة ببق الفراش بنسبة 71% بين يناير وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بحسب الشركات المتخصصة في مكافحة الآفات، التي تحدد أن أكبر حجم من الإخطارات الواردة جاء من مدريد. تليها كاتالونيا (مع تأثير خاص على برشلونة)، وأراجون، ومجتمع بلنسية وجزر البليار.