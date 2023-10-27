الأونروا: 53 موظفا فقدوا أرواحهم منذ 7 أكتوبر جراء القصف الإسرائيلي على غزة

كتبت: هند المغربى

قال بيان لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، إنه فى آخر 24 ساعة، قتل 14 موظفا إضافيا من موظفى الأونروا، ليصل المجموع إلى 53 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبرن وذلك جراء القصف المستمر من قوات الاحتلال الاسرائيلى.

ولفت البيان إلى أنه يحتمى ما يقرب من 640،000 من النازحين داخليا فى 150 منشأة تابعة للأونروا فى أنحاء قطاع غزة.

وتساهم ظروف الازدحام ومحدودية توافر المساعدة فى زيادة التوترات بين النازحين داخليا، مما يؤدى إلى تفاقم الحماية والمخاطر الصحية.

وأضاف البيان تواصل فرق الأونروا المساعدة فى استقبال وتخزين وتوزيع كميات محدودة للغاية من المساعدات التي تصل عبر معبر رفح، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

واشار البيان الي انه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا حيث تنفد المخزونات الحالية، مما يجبر الخدمات الإنسانية الحيوية على التوقف