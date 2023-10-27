"ابدأ" تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثانية

كتبت: أماني سمير

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية ، وسوف تنطلق فعالياته تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية ، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء و المعدنية و النسيجية و العقارية و الكيماوية و الغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء و الطاقة و الطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت و الحديد و المعادن .

ويهدف الملتقى إلى تنمية الصناعة المصرية وتبادل الخبرات ودعم المبادرات وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها ، كما يعتبر الملتقى خطوة جيدة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات عمل ثنائية.

وسيتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين .